Deadly Premonition 2 sortira cet été sur Switch

L'exclusivité surprise(l'existence même du jeu en est une) sortira donc le 10 juillet sur Switch, en boîte comme en dématérialisé, et pour 49,99€ dans les deux cas.Pouvant déjà être considéré comme immonde graphiquement (peut-être une marque de fabrique pour cette franchise), cette suite mettra toujours en avant le détective Francis York Morgan dans un monde ouvert avec diverses activités annexes, et le fait cette fois de voir l'enquête avancer sur deux époques à la fois, passé et présent donc.En passant, Nintendo indique que le premier épisode est à moitié prix sur l'eShop jusqu'au 17 mai.