Torchlight III et son système de Forts

Silencieux depuis quelques semaines,reprend son actualité avec son système de forteresses, endroit que l'on sera chargé de construire dès le point de départ de l'aventure avec tout ce qu'il faut de personnalisation (notamment à l'aide des trésors glanés) pour en faire votre petit QG idéal, et inviter des potes avant de partir à l'aventure.Pour rappel, ce projet était au départ un F2P nommédont les premiers retours critiques étaient suffisamment moyens pour pousser l'équipe à revoir le chantier de fond en comble, le transformant en jeu payant (et donc un vrai « III ») débarrassé de ses micro-transactions à foison et de sa progression bridée.