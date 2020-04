WWE 2K : la série fait une pause jusqu'en 2021, et sera remplacée par un spin-off SD

Face au besoin de remettre la licence en forme après les retours du dernier épisode et devant l'épidémie qui fait tourner l'industrie au ralenti, Take-Two a annoncé que ses équipes n'auront pas le temps de livrer un nouveauen fin d'année (donc RDV fin 2021) mais à la place, voici, un spin-off sauce SD et beaucoup plus arcade, développé par Saber Interactive qui, justement, avait déjà produitOn comprend d'ailleurs que le chantier doit déjà avoir une paire de mois derrière lui puisque le studio a depuis été racheté par THQ Nordic.Bref, ça devrait sortir pour les fêtes sur tous les supports (peut-être même aussi Next Gen), et les fans crient déjà leur colère en bourrinant le dislike sur Youtube.