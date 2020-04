80's Overdrive fera son retour sur Switch

Il y a un peu plus de deux ans, Insane Code sortaitsur 3DS, évidente ode à un certainavec néanmoins quelques codes plus actuels puisque hormis le classique mode contre-la-montre tiré du précité, on avait un vrai mode carrière et de la personnalisation du véhicule pour en améliorer divers points (vitesse, frein, etc.).Quelques bons retours plus tard et l'envie de voir plus large, voilà que le titre fera son retour le 7 mai sur Nintendo Switch à un prix encore non indiqué (c'était 10 balles sur 3DS) et en bonus un éditeur de circuits dont on pourra partager les créations très facilement (avec un code généré).