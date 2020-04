Daymare 1998 : trailer de lancement (PS4 & One)

Lancé sur PC depuis plusieurs mois, le survival-horrortentera dès demain sa chance du coté des consoleux, PS4 & One donc, au prix de 34,99€ et dont voici un dernier aperçu avec ce trailer de lancement.Pour rappel, si vous n'avez pas suivi la petite histoire, Invader Studios était à l'origine du « fan-remake » deavant que Capcom ne préfère faire les choses lui-même, non sans consulter au préalable l'équipe en reconnaissant que le coup du remake avec un gameplay typé RE4 était une bien bonne idée.