La Xbox One X spéciale Cyberpunk 2077 sera le dernier collector de la machine

Après avoir largement fuité, le collector Xbox One X deest officialisée par Microsoft avec cette petite vidéo qui indique l'arrivée du modèle dans les bacs dès juin 2020, donc de quoi comprendre que le jeu n'est forcément pas inclus dedans.45.000 unités seulement (dans le monde), tandis que la manette est disponible à la vente dès à présent si vous parvenez à trouver un revendeur en cette période compliquée, tandis que Seagate se charge de commercialiser des DD externes là encore aux couleurs du jeu et compatibles avec toutes les Xbox One : 104,99€ pour 2To et 169,99€ pour 5To.Petit détail d'importance dans ce retour du communiqué : il s'agira du tout dernier collector pour la carrière de la Xbox One X, Microsoft ayant visiblement « autre chose » à faire en usine pour préparer la fin d'année.