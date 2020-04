Minecraft : les débuts du RTX se feront demain

Annoncé depuis un moment, la MAJ RTX deva débuter sa carrière dès demain 19h00 dans le cadre d'une bêta (uniquement sur PC), sous réserve d'être membre Xbox Insider, d'être équipé au minimum d'une GeForce RTX 2060 et du dernier pilote Nvidia.Nvidia qui proposera d'ailleurs un pack de six niveaux à télécharger gratuitement sur le marketplace afin de découvrir l'énorme transformation en terme de rendu, établissant les bases d'avenir pour un titre qui n'a décidément pas fini de faire parler de lui, et qui doit actuellement approcher les 200 millions de ventes.