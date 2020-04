Un nouveau trailer pour Marvel's Avengers

Square Enix nous livre un nouveau trailer de, le gros projet de Crystal Dynamics qui était censé sortir le mois prochain (PC, PlayStation 4 et Xbox One) mais qui devra attendre le 4 septembre prochain, avec déjà l'assurance de versions pour la Next Gen, sans que l'on sache encore si ce sera des éditions dédiées ou de simples MAJ avec la rétro.Bref, cette vidéo vient faire le tour du système d'augmentation en puissance de nos différents héros, ce qui aura de l'importance pour la campagne principale mais plus encore pour le post-game, moment où s'ouvrir le jeu en coopération avec tout un tas de missions et un évident suivi.