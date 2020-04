Dark Pictures : Little Hope a son premier trailer

Bandai Namco et Supermassive dévoilent la première bande annonce de, deuxième volet de la saga horrifiquequi à l'instar de diverses productions du monde de la TV (au hasard, Creepshow) offre des histoires totalement indépendantes les unes des autres.Les bases de ce deuxième épisode reste les mêmes, à savoir un groupe de héros (quatre étudiants et leur professeur, avec choix du perso en début de partie) et de multiples fins en fonction de vos choix, mais prenant cette fois cadre dans un petit village perdu au passif façon Salem.Sortie prévue cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.