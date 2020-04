Sea of Thieves présente sa nouvelle MAJ

continue de voguer avec son public et s'offrira une nouvelle grosse MAJ dans le courant du mois, « Ships of Fortune » de son nom, venant booster drastiquement le principe de faction en devenant émissaire pour remplir tout un tas de missions (et forcément débloquer masse de skins) et mettre en place un système de grades qui permettra d'offrir une concurrence entre clans, tout en attirant l'oeil de la faction IA « Reaper's Bones » qui prendra malin plaisir à vous attaquer.La MAJ en profitera pour poser quelques améliorations générales, notamment sur le PVP, et ajoutera le plus important : des chats pour compagnons.