Death Stranding (PC) montre son mode photo

505 Games, qui éditera spécialement la version PC de, nous montre en vidéo le nouveau mode photo qui on le rappelle est également disponible sur PlayStation 4 depuis une petite poignée de jours.Une version PC, Epic Games Store & Steam, attendue pour le 2 juin et sans retard à l'horizon malgré les actuelles problématiques rencontrées chez Kojima Productions : après un cas de Covid-19, le studio est fermé et la totalité des employés ont été placés en télétravail.