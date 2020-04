Yacht Club Games (Shovel Knight) a reçu quelques offres de rachat

Incarnant l'un des grands représentants de la scène indé sur cette génération avec plus de 2,5 millions de ventes (et un spin-off à venir),aura suffisamment marqué les esprits pour visiblement attirer l'oeil de quelques poids lourds de l'industrie comme vient de le révéler David D'Angelo, l'un des développeurs qui a révélé sur Reddit quea commencé à recevoir des offres de rachat.Aucun indice n'est donné sur l'identité des concernés (Microsoft ? THQ Nordic ? Epic Games ?) mais si rien n'est signé pour le moment et que les têtes d'affiche préfèrent « pour l'heure » garder le contrôle de la boîte, D'Angelo indique néanmoins que la boîte n'est pas « totalement opposée » à un rachat tant que le potentiel mécène ne contrarie pas la ligne directrice mise en place.Rappelons queet toutes ses extensions sont disponibles sur l'intégralité des machines du moment, et que son spin-offarrivera l'année prochaine, dans un premier temps sur PS4 et Switch.