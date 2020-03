Finalement, Minecraft Dungeons aussi est reporté

Bon on vient de parler trop vite dans l'article de(pardon) vu queest finalement reporté à son tour, même s'il faudra patienter moins longtemps : d'un vague avril, ce spin-off sortira finalement le 26 mai sur tous les supports.Le prix reste de 19,99€ seulement pour l'édition standard en dématérialisé, et 29,99€ pour l'édition Héros (également en physique) ajoutant quelques skins et le Season Pass constitué de deux futures extensions. Comme d'habitude, les abonnés Game Pass repartiront dès le Day One avec le jeu, mais uniquement en standard (avec tout de même une réduction sur le Pass).Enfin, Mojang signale qu'une option cross-play arrivera par la suite, laissant pour l'heure les joueurs entre eux sur les mêmes serveurs… ou la même télé.(L'ancien trailer ci-dessous)