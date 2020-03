Ghost Recon Breakpoint : trailer de la MAJ 2.0

C'est aujourd'hui que sort la MAJ 2.0 dequi vient apporter de nombreuses choses, même si pas forcément pour tous, dont la nouvelle mission État Profond permettant le retour d'un certain Sam Fisher, s'affichant d'une licence à l'autre sauf dans la sienne.- Expérience Ghost : gratuit pour tous- Mission État Profond : pour les possesseurs du Pass 1- Classe Ingénieur : 24 mars pour les possesseurs du Pass, 31 mars pour les autresMode Standard : jouez à Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint tel qu'il était à sa sortie, avec un niveau d'équipement et des rangs de butin.Mode Immersif : une expérience inédite qui supprime totalement le niveau d'équipement et les rangs de butin, tout en proposant une pléthore de nouvelles options tactiques.Mode personnalisé : choisissez vos propres paramètres pour créer une expérience sur mesure.Dans ce dernier cas, vous pourrez modifier absolument tout : difficulté, interface, équipement, présences ou non de PNJ, accès ou non à la boutique quand vous le souhaitez…