Sam Fisher arrive dans Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft n'est toujours pas chaud pour ressusciter dignementmais on gardera espoir dans cette tendance à vouloir faire survivre son personnage en attendant une éventuelle annonce, car après avoir fait son entrée dans, l'agent fera donc de même le 24 mars dans sa suitepar le biais d'une MAJ 2.0.Une MAJ qui ouvrira une nouvelle porte scénaristique (« État Profond ») tout en introduisant la classe Ingénieur, et ce que l'éditeur appelle « L'Expérience Ghost », à savoir laisser les joueurs opter pour leur style de jeu.Dans ce dernier cas, vous pourrez modifier absolument tout : difficulté, interface, équipement, présences ou non de PNJ, accès ou non à la boutique quand vous le souhaitez…Et pour rappel :- Expérience Ghost : gratuit pour tous- Mission Etat Profond : pour les possesseurs du Pass 1- Classe Ingénieur : 24 mars pour les possesseurs du Pass, 31 mars pour les autres