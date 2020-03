[Rappel] Live PlayStation 5 à 17h00

Après un silence qui n'a que trop duré, Sony s'apprête enfin à dévoiler plus en détails les profondeurs de sa PlayStation 5 avec un long rapport fourni par Mark Cerny lui-même, l'architecte chargé de nous faire une présentation de quelques 52 minutes à partir de 17h00 tapantes.A suivre donc via le live ci-dessous sans une fois en attendre quelque chose en matière de software, cette présentation ayant été de base conçue pour la GDC et Sony comme Microsoft attendront chacun la bonne heure pour nous parler line-up.