Un risque de report pour Minecraft Dungeons

Si certains comme CD Projekt ont voulu se montrer rassurant quant à la date de sortie de, les confinements obligatoires qui touchent une partie de la planète devraient créer des risques de reports pour les sorties printemps/été.Dans le lot, on peut désormais supposer que ce sera le cas de, le spin-off sauce donjon-RPG (d'où le nom) attendu de base sur tous les supports en avril mais qui pourrait bien se faire attendre plus longtemps que prévu comme l'indique Mojang qui évoque « un flux de travail affecté », et que si avril reste encore un objectif pour la période de lancement, la « réévaluation de la feuille de route » est en ce moment à l'esprit.