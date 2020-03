Switch Indie World : trailers de The Good Life, Sky : Children of Light et Blair Witch

L'Indie World Switch a permis de mettre en avant plusieurs petites curiosités et on va revenir ici sur trois productions connues mais pas encore disponibles sur Switch, et parfois nulle part ailleurs comme c'est le cas du projetde Swery qui arrivera donc pour ce printemps 2020 sur tous les supports en dépit de campagnes de financement qui ne sont pas très bien passées.Un trailer et une vidéo viennent montrer ce titre qui nous fera incarner Naomi, journaliste en devenir comptant se constituer une carrière en allant mener l'enquête dans une petite bourgade britannique, touché par un meurtre mais également un fait loin d'être commun : les habitants de la ville se transforment en chat une fois la nuit tombée.Un peu plus éloigné puisqu'on parle cette fois de l'été 2020, l'hybride de Nintendo s'offrira lede Jenova Chen (déjà dispo sur mobiles) ainsi que la narratifdont la soudaine portabilité n'empêchera pas d'oublier ses nombreuses faiblesses.