Beat Saber passe les 2 millions de ventes et accueille un DLC Timbaland

Plus gros succès du secteur VR à ce jour,a aujourd'hui dépassé les 2 millions de ventes comme vient de l'annoncer Facebook (qui a racheté le studio et la licence), ainsi que 10 millions de musiques sous forme de DLC, chose qui risque encore d'être boosté avec l'arrivée d'un pack « Timbaland Music » constitué de dix morceaux dont la moitié inédits. Un DLC prévu ce 26 mars pour 7,99€ sur les différents supports.Notons que Facebook fera diverses annonces softwares concernant la VR sur ses casques Oculus dans le courant de la semaine, et ce à partir de demain.