Cinéma : Sonic le Film devient le plus gros succès pour une adaptation (aux USA)

Peu y croyait au départ mais les choses ont bien payé pour Paramount Pictures : avec désormais 145,8 millions de dollars générés sur les terres de Trump,devient officiellement le plus grand succès US pour une adaptation JV au cinéma, devançant les films suivants :: 144,1 millions: 131,4 millions: 107,5 millions: 101 millionsOn en profite pour rappeler aux fans économes que jusqu'à la fin du mois, les abonnés PS Plus peuvent télécharger(meh), là où les abonnés Xbox Live Gold peuvent eux récupérer(mieux).