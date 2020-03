Control dévoile sa première extension

Actuellement offert sur le PS Now (on rappelle comme ça), lede Remedy commence à évoquer la partie sérieuse de son suivi avec, première des deux extensions qui arrivera le 26 mars sur PC et PlayStation 4, tandis que les joueurs Xbox One devront patienter jusqu'au 25 juin (partenariat, tout ça…).Une extension qui nous emmènera explorer « L'Ancienne Maison » peu après les événements du jeu principal, offrant des ajouts de gameplay dont une capacité inédite nommée « Shape », capable de modifier la structure du décors ce qui aura autant d'utilité en combat qu'en phase d'exploration, ce dernier point étant voulu comme plus poussé pour ce nouveau morceau d'aventure qui réclamera 4 à 5 heures de votre temps.Ajoutons à cela qu'une MAJ gratuite est prévue d'ici la fin du mois afin de proposer quelques améliorations sur l'expérience, dont des modifications pour l'arbre de compétences et le HUD (niveau map notamment).