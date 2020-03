Persona 5 Royal : nouvelle BA avant la sortie

C'est dans à peu près deux semaines (le 31 mars précisément) que les anglophobes pourront ENFIN découvrir toutes les joies et qualités dedésormais traduit en FR dans sa version dite « Royal », dont Atlus nous refourgue un nouveau trailer pour cette dernière ligne droite (trailer qui reste néanmoins en anglais).Une version « +++ » incroyable riche en contenu inédit, incluant un nouveau personnage, de nouveaux Personas, des modifications pour le système de jeu, un bon gros semestre inédit, des fins supplémentaires et bien plus encore.