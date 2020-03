My Hero One's Justice 2 : trailer de lancement

Bandai Namco met en ligne le trailer de lancement deet ça tombe plutôt bien puisque cette deuxième adaptation du populaire manga/anime est disponible depuis ce matin sur tous les supports (PC, PS4, One, Switch).Plus complet et fort de 40 personnages jouables, le titre ne prend pas selon les retours des allures d'adaptation du siècle mais semble faire le taf, en tout cas bien plus que le récent