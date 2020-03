Call of Duty : Warzone s'offre un record d'audience pour son lancement

Activision n'avait aucune raison de faillir sur le sujet et c'est sans surprise que le lancement deest un véritable succès d'audience avec plus de 6 millions de joueurs en seulement 24h.On peut donc parler d'un véritable record pour un Battle Royale, même s'il faudra attendre de voir si le maintien se fait sur la longueur et surtout si l'éditeur s'y retrouve niveau argent (Battle Pass, tout ça). En attendant, libre à chacun de s'essayer à ce nouveau jeu du genre (jouable jusqu'à 150 et bientôt 200), puisque le mode est disponible aussi bien en MAJ gratuite pour les possesseurs dequ'en format F2P.