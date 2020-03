Frictional Games dévoile Amnesia : Rebirth

Au rythme d'une sortie tous les cinq ans, c'est doncqui sera la suite du programme de Frictional Games, le studio gardant donc ses bases dans le monde du survival-horror aprèsetUn nouveau projet toujours conçu à la première personne avec son lot d'énigmes et de terreurs psychologiques ou physiques contre lesquelles nous lutterons de la même façon (parfois la fuite, parfois se cacher dans le noir, ici en retenant sa respiration), le tout aux commandes de Tasi Trianon parti découvrir les traces de son passé dans les tréfonds de l'Algérie.En voici le teaser, en notant que le lancement est prévu pour la fin d'année, en premier lieu sur PC et PlayStation 4 (on se doute bien que d'autres machines suivront, comme à chaque fois).