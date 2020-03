Jamais sorti de la bonne vieille PSP, la saga « Prinny » va s'offrir une compilation surprise sur Switch sous le nom de, avec déjà un trailer et la certitude d'une sortie en fin d'année sur tous les territoires.Et comme le veut la route avec NIS America, une édition collector dite « Just Desserts Edition » sera à récupérer sur leur boutique en ligne (prix encore inconnu), mais dont le contenu est visible via le visuel un peu plus bas.