The Dark Pictures : pour son deuxième épisode, Supermassive va finalement prendre son temps

Aprèsqui n'a pas retourné la critique (mais qui a apparemment fait son petit chemin coté ventes), la « Dark Pictures Anthology » abordera sa deuxième étape en cet été 2020 avec. Cette fenêtre de sortie vient d'être confirmée par Bandai Namco et elle a de quoi surprendre : Supermassive comptait sortir un chapitre tous les six mois et c'est bientôt un an qui sépareront ces deux titres. Doit-on y voir une volonté de prendre son temps pour miser au maximum sur la qualité ? On l'espère.Et pour rappel donc,tournera toujours autour de slasher (coucou la bande de jeunes adultes), mais cette fois dans une petite bourgade maudite, apparemment emprunte aux rites vaudous.