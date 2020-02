Granblue Fantasy Versus : trailer et date européenne

Préalablement leakée, l'arrivée deen Europe se fera bien pour le 27 mars comme vient de le confirmer Marvelous Europe via ce nouveau trailer.Comme ailleurs, acheter n'importe quelle édition vous permettra de repartir avec quelques bonus pour le jeu mobile, et plus encore si vous terminez le mode RPG (5000 cristaux et un skin pour le perso principal).On nous rappelle en outre qu'un Season Pass sera évidemment au programme (5 personnages à venir), inclus dans l'édition Digital Deluxe, et que si le titre sortira bien en version boîte, une mauvaise nouvelle est à signaler : l'édition Premium, exclusive au Marvelous Games Store, est finalement annulée pour des contraintes de temps et de production.