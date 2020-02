FFVII Remake montre ses invocs DLC

Après la superbe cinématique d'introduction de, Square Enix dévoile maintenant un trio de mini-clips pour présenter rapidement trois invocations : le Poussin Chocobo, Carbuncle et Pampa. Attention néanmoins, contrairement aux stars Ifrit ou Shiva, les trois petits seront à récupérer sous forme de bonus DLC :- Poussin Chocobo est offert en précommande (toutes versions).- Carbunkle est inclus dans l'édition Day One et Digitale Deluxe.- Pampa sera ajoutée dans n'importe quelle édition spéciale.Sortie toujours prévue le 10 avril prochain sur PS4.