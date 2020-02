Fall Guys redonne quelques nouvelles

Dévoilé l'année dernière,est un Battle Royale pas comme les autres puisque esquivant les armes à feu pour un simple jeu de parcours déjanté façon Takeshi's Castle, où une tonne de joueurs se lanceront dans une course folle blindée de pièges pour tenter de survivre à chaque manche (et si possible gêner les autres).Un carnet de développeur permet d'avoir quelques nouvelles de cette originalité qui malheureusement ne sortira pas en ce premier semestre mais plutôt pour cet été, toujours sur PC et PS4, avec déjà la promesse d'un suivi pour garnir le contenu.Coté vidéos de gameplay, point d'inquiétude puisque Devolver Digital se chargera de ramener son produit dans les différents salons pré-E3 (Pax East fin février, EGX fin mars et BitSummit en mai).