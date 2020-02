Katana Kami : un gros trailer à J-2

Plus que deux jours avant de savoir ce que vaut, spin-off orienté rogue-like qui vient s'illustrer une dernière fois avec ce trailer overwiew, certes en japonais mais dont on connaît les bases : le besoin d'arpenter des donjons la nuit (seul ou avec l'ide de quelques alliés) pour ramasser tout un tas de matos à revendre ensuite le jour, à la fois pour upgrader son personnage tout en aidant un pauvre forgeron à rembourser ses créanciers.La sortie sera mondiale ce jeudi (uniquement en dématérialisé) sur PC, PS4 et Switch.