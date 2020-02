One Piece PW4 : Capone Bege confirmé

Petit point actualité pourqui accueille quatre trailers, le premier pour mettre en avant l'arc Whole Cake Island, les autres pour présenter ceux qui représentaient un temps les trois amiraux (depuis, l'un est monté en grade et l'autre s'est barré).Mais ce n'est pas tout puisque le magazine Jump a confirmé la présence d'un douzième personnage inédit au casting, à savoir Capone Bege qui bénéficiera de sa transformation « Big Father ».Les nouveaux persos jouables (outre nouveaux movesets et transformations) :- Carrot- Katakuri- Vinsmoke Reiju- Vinsmoke Ichiji- Vinsmoke Niji- Vinsmoke Yonji- Basil Hawkins- Bartolemeo- Cavendish- Capone Bege- Big Mom- KaidoSortie prévue le 27 mars sur tous les supports, avec son Season Pass qui sur la longueur ajoutera encore neuf combattants (et probablement d'autres trucs).