Mobile : une date pour Sonic au JO 2020

Alors que le cross-over avec Mario est disponible depuis plusieurs mois sur Switch, le hérisson bleu partira avec sa propre bande pour, la version mobile qui se voit annoncé pour le 7 mai avec ce trailer. Notons que selon le site officiel, il s'agira d'un « free to start », ce qui devrait mener à une simple démo de base, et un achat unique pour débloquer le reste du jeu.Rappelons en passant qu'une adaptation plus officielle et sérieuse doit débarquer prochainement sur PC, PS4, One et Switch.