Katana Kami débarque la semaine prochaine

On pensait devoir attendre un peu mais le spin-off de la franchise(dont on a appris récemment une annulation d'une cinquième épisode il y a plusieurs années) arrivera finalement en même temps qu'au Japon, donc le 20 février sur PC, PS4 et Switch.Attention tout de même, vu la proximité, il ne fallait pas attendre de miracle : ce sera avec des sous-titres US et exclusivement en dématérialisé (mais au moins, ça ne coûtera que 29,99€).Pour rappel,reprendra l'univers de la franchise mais dans une formule rogue-like, avec des nuits faîtes de combats dans des donjons de plus en plus compliqués (avec possibilité de demander de l'aide en ligne), tandis que la journée servira à vendre vos acquis pour monter en puissance et, c'est le but du jeu, aider un forgeron à éponger ses dettes afin qu'il puisse retrouver sa fille.