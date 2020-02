Outriders s'offre une grosse présentation

Comme promis, Square Enix et People Can Fly ont diffusé une large présentation de, nouvelle licence prévue pour la fin d'année et qui ne se cachera pas de ratisser très large : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox SX.Pas moins de quatre vidéos sont là pour vous dresser à quoi vous attendre coté gameplay (jouable en solo ou coop jusqu'à trois), univers, système de classe et de progression, ce qui ne permettra pas d'oublier qu'en dépit d'une certaine volonté ressort des premiers retours un certain classicisme dans le concept qui on l'espère saura proposer un minimum de renouvellement pour nous tenir à la manette.