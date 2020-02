Outriders également sur PS5 et Xbox SX

Annoncé à l'E3 dernier, donc il y a bientôt un an, le projeten collaboration entre Square Enix et People Can Fly () se dévoile un peu plus avec une BA plus conséquente et quelques miettes de gameplay via Game Informer qui se chargera d'en montrer davantage dans les jours à venir.Forcément vu le studio, il s'agira d'un pur jeu d'action jouable aussi bien en solo qu'en coopération (jusqu'à trois) et la petite surprise vient du fait que le lancement en fin d'année, au lieu de cet été d'ailleurs, interviendra également sur PlayStation 5 et Xbox SX, en plus du trio PC/PS4/One.UP :Une large présentation de gameplay tombera ce jeudi à 21h00.