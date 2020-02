The Wonderful 101 Remaster : le Kickstarter déjà proche du million de dollars

Teasé hier, le projet « Platinum 4 » doit être finalement considéré au pluriel puisqu'il s'agira de quatre projets lancés par le studio, dont le premier est comme l'affirmait la rumeur un remaster dedont le Kickstarter a été mis en ligne en début de soirée, et avec un succès assez inattendu.En effet, alors que la version Wii U (2013, déjà) n'a pas rencontré foule, pas aidé non plus par la relative discrétion du support, la campagne de financement compte déjà près de 900.000$ récoltés au moment où nous écrivons ces lignes… pour seulement 50.000 souhaités de base. De fait, Switch, PS4 et PC sont désormais officiellement concernés par ce retour qui aura également droit à un mode bonus Time Attack si le million est atteint, ainsi qu'un chapitre en scrolling 2D avec 500.000 de plus (avec encore 31 jours de campagne, attendez vous à d'autres bonus).On notera quand même dans l'histoire que le Kickstarter était là pour la forme puisque le chantier est déjà plus ou moins terminé (sortie prévue en avril 2020) mais voilà qui doit rassurer Platinum aussi bien pour l'avenir de cette franchise que sa capacité à s'auto-financer. Hideki Kamiya a d'ailleurs confirmé avoir dû discuter avec Nintendo (qui possède des droits sur le jeu) pour valider ce remaster. Et même si c'est désormais de l'ordre du « possible », absolument rien n'est signé pour que Big N fasse de même avecet, ces deux titres ayant un tout autre poids commercial.