Alien Hominid prépare officiellement son retour

L'annonce nocturne de The Behemoth a donc conduit au retour de la franchisenon pas au travers d'un nouvel épisode mais d'une « ré-imagination » du titre d'origine, impliquant un tout nouveau gameplay, de nouvelles mécaniques, des changements dans la progression et bien plus.Cesortira sur PC et consoles (on imagine toutes) et le premier teaser n'étant pas très éloquent, on vous invite à patienter jusqu'à la PAX East de fin février où le titre sera présenté plus en détails, et même jouable sur le stand.