Two Point Hospital : la version console présentée

Disponible sur PC depuis un petit moment,viendra faire connaître aux consoleux les joies du monde hospitalier (même si actuellement, c'est compliqué chez nous…), avec une sortie prévue le 25 février sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, pour 39,99€ dans tous les cas, et avec version boîte.Le titre proposera toutes les MAJ depuis août 2018 ainsi que les deux premières extensions, sans oublier un dernier détail d'importance pour les joueurs Xbox One : la disponibilité Day One dans le Game Pass.En voici une longue présentation vidéo.