One Piece PW4 : trailer du mode coopération

Et on termine avecavec un trailer qui met en avant la dernière annonce de contenu (et non, ce n'est pas un perso) : l'arrivée d'un mode coopération en ligne, jouable jusqu'à quatre, et avec des missions dédiées. On ajoute à cela une autre vidéo de gameplay, basée elle sur le solo.Des trois jeux traités, les aventures du Chapeau de Paille débarqueront en dernier, le 27 mars précisément sur tous les supports.