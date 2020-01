Le F2P Torchlight Frontiers entame sa mue pour devenir Torchlight III

Les retours de l'Alpha ont motivé Perfect World a renversé complètement la table sur le cas: terminé le modèle free-to-play et tout ce qui va avec (style de progression & co) puisqu'une énorme marche arrière, louable, a été effectué pour transformer le jeu en un vrai titre complet, vendu normalement, et du coup renommépour bien marquer le coup.Dès demain, les inscrits à l'Alpha pourront découvrir une nouvelle orientation avec du contenu neuf (dont une nouvelle zone et une classe supplémentaire), pendant que l'éditeur signe un lancement pour cet été sur PC via Steam, la plate-forme maison (Arc Games) étant également jetée à la poubelle.Les consoleux (PS4 et One pour ce qu'on en sait) devront eux attendre un peu plus.