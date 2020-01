One Piece PW4 : trailers de Kaido et Big Mom

Bandai Namco continue de faire la présentation des nouveaux du casting de, ou du moins ceux déjà annoncés puisqu'on parle ici de Basil Hawkins, Big Mom et Kaido, ces deux derniers bénéficiant d'un certain bonus de « taille ».Car cela fait tout de même plus d'un mois que l'éditeur n'a pas étoffer sa liste (toujours 11 « nouveaux » hors nouvelles transformations/movesets), préférant signaler qu'il y aura un Season Pass constitué de neuf combattants supplémentaires. Soit, mais on espère tout de même que cela s'arrangera d'ici la sortie prévue le 27 mars sur toutes les machines du moment.