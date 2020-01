Mega Man Zero ZX Collection : nouveau trailer + des nouvelles de l'adaptation ciné

Attendu pour la fin du mois prochain (le 25 février pour trente balles sur tous les supports),accueille un nouveau trailer pendant que l'on se permet de rappeler que cette troisième compilation offrira cette fois six jeux :- Les quatrede la GBA- Les deuxde la DSParallèlement à cela et pour rester dans le sujet du petit robot bleu, sachez que les sources informées du site The Hollywood Reporter ont signalé que l'adaptation ciné est toujours d'actualité et aurait même trouvé un nouveau scénariste : Mattson Tomlin, co-auteur du script du futur « The Batman » (2021). Les circonstances ont juste mené à une nouvelle boîte de production, Chernin Entertainement, la FOX ayant dégagé le projet après son rachat par Disney.