Fairy Tail nous fait la visite de Magnolia

L'adaptation derevient nous faire un petit coucou en ce froid hivernal avec un simple petit trailer pour nous montrer la ville de Magnolia, au centre de l'aventure puisque c'est un peu là qu'on y trouvera la guilde où aller chopper les diverses missions principales et secondaires au fil de cette aventure RPG-esque.Les fans n'ont plus bien longtemps à patienter puisque la sortie tombera le 20 mars prochain sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.