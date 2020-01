The Idolmaster de retour sur PC et PS4

Ennemie des fans du manga Berserk (les concernés comprendront), la sérieva revenir cette année au Japon avec un nouvel épisode sur PC et PlayStation 4, sous le nomOn y incarnera un producteur de talent qui va chercher à réunir les principales starlettes des plus grandes agences pour former le groupe ultime, avec tout ce qu'il faut de management et d'entraînement chant/danse pour produire sous 10 mois le méga-concert de folie.Notons que cet épisode tournera pour la première fois sous Unreal Engine 4.