Zombie Army 4 : le trailer Overview

Alors que Rebellion devrait cette année dévoiler son, le groupe nous fera patienter le 4 février (PC, PS4, One) avecqui verra dans sa campagne solo le retour d'un certain Adolf H. et ses diverses forces démoniaques face à lesquelles nous bénéficieront de toujours plus d'équipement, le retour de la caméra X-Ray et un système d'attaques au corps-à-corps plus efficace. Et si vous n'en avez pas assez, un mode Horde viendra prolonger l'expérience.En voici le trailer overview pour détailler tout cela.