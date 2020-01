Persona 5 Scramble : trailer et gameplay

Alors que les occidentaux attendentpour la fin du mois de mars, d'autant plus chez nous maintenant que le titre aura droit à une traduction FR, les japonais anticiperont cela avec l'arrivée le 20 février de, le « musô mais pas trop non plus » des spécialistes du genre (donc Omega Force).Un trailer vient faire le point sur les mécaniques de ce spin-off qui se chargera de reprendre un paquet d'éléments de la série (scénario un minimum poussé, infiltration, Persona, système de forces/faiblesses…) et si ce n'est pas assez, on ajoute à cela une bonne grosse vidéo de gameplay de tout de même deux heures.