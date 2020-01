La Fureur de l'Etranger : trailer et date Switch

En attendantqui reste promis pour cette année, les fans de l'univers pourront se tourner le 23 janvier sur une version HD de, exclusivement sur Switch, pour 29,99€ (seulement sur l'eShop malheureusement), et dont voici un nouveau trailer.Petite réussite critique, le titre a fait du chemin depuis 2005 avec une sortie initiale sur la Xbox première du nom avant d'être porté avec les années sur PC, PlayStation 3, PS Vita, mobiles et même sur supports OnLive et Ouya. On se demandera pourquoi PS4 & One ne sont pas concernées mais estimons que c'est une simple question de temps.