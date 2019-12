Megaton Musashi : trailer de la Jump Festa

Comme prévu, Level-5 a diffusé la version longue du trailer Jump Festa 2020 de, son arlésienne (pas la première d'ailleurs) censée sortir un temps sur 3DS avant de basculer sur Switch et PS4, et plus accessoirement sur mobile, sans que l'on ait de date quel que soit le support.Et bien entendu avec cet éditeur, il s'agira d'un projet cross-média avec des jouets coté Bandai, un manga coté Shonen Jump et pas moins de deux animes (un pour la télé, l'autre pour internet).