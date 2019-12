Megaton Musashi redonne des nouvelles

Devenant presque une arlésienne vu le silence plus de trois ans après son annonce (à l'époque sur 3DS, dans une version finalement annulée), lede Level-5 commence enfin à prendre forme avec un premier mini-trailer pour anticiper du neuf ce week-end durant la Jump Festa. Qui plus est, on connaît enfin les supports officiels qui sans surprise seront la Switch, la PS4 et le mobile.Pas grand-chose de plus à dire sur cet action-RPG essentiellement axé coop (avec une personnalisation « infinie » de ses méchas), qui n'a d'ailleurs pas encore de date, et difficile en plus d'estimer son potentiel commercial vu l'éditeur qui peut un jour offrir un phénomène de société et le lendemain un flop.